Moody's Türkiye dahil G20 ülkelerinin büyüme öngörülerini yükseltti

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Moody\'s Investors Service, aralarında Türkiye\'nin de bulunduğu G20 ülkelerin tamamının 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme öngörülerini yükseltti.

Moody\'s\'den yapılan açıklamada, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Güney Kore, Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika\'nin 2018 reel büyüme tahminlerinin \"yukarı\" revize edildiği belirtildi ancak, söz konusu ülkeler için tek tek rakam verilmedi.

Moody\'s açıklamasında, G20 ekonomilerine ilişkin \"kolektif büyüme\" öngörüsünün 2018 yılına ilişkin yüzde 3.2\'den yüzde 3.4\'e, 2019 yılına ilişkin de yüzde 3.1\'den yüzde 3.2\'ye yükseltildiği eklendi.

Moody\'s kıdemli analisti Madhavi Bokil, \"İstihdamı destekleyici politikaların ekonomiyi kısa vadede potansiyelin üzerine yükseltebilir. Diğer yandan özel sektör talebini sıkıştırabilecek faiz artırımları da söz konusu. Özellikle kredilere ilişkin gelişmelere bağlı olarak ekonominin 2019 yılında büyümenin yavaşlamasını bekliyoruz\" dedi.