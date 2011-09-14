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Ekonomi

Moody's Societe General'in notunu düşürdü PARİS (A.A)

14 Eylül 2011 21:35

-Moody's Societe General'in notunu düşürdü PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Socitete Generale'in kredi notunu bir kademe düşürmesini ardından bankanın hisseleri bugün öğle saatlerinde borsada yüzde 7'den fazla düşüş yaşadı. Paris borsasında, yaklaşık yüzde 1,09 oranında artış görülürken, bankanın hisselerindeki keskin düşüş dikkat çekti. Moody's bu sabah yaptığı açıklamayla, Societe General'in ''Aa2'' olan kredi notunu da ''Aa3''e indirmişti. Moody's, kararda, söz konusu bankaların bilançolarında yüksek miktarda Yunan hükümet tahvillerini elinde bulundurmaları nedeniyle maruz kalacakları risklerin etkili olduğunu belirtmişti.

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