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Ekonomi

Moody's Nokia'yı 'çürüğe' çıkardı

Nokia'nın bu yıl beklenenden daha fazla zarar edeceği öngörülüyor

16 Haziran 2012 15:41

Kredi değerlendirme kuruluşu Moody's, Cuma günü 10 bin kişiyi işten çıkaran Finli telefon üreticisi Nokia'nın kredi notunu "çürük" olarak açıkladı.

Nokia'nın bu yıl beklenenden daha fazla zarar edeceği öngörülüyor. Nakit sıkıntısı çektiği düşünülen şirket, yeni Windows ile çalışan telefonlarının satışlarından beklediği geliri henüz elde edebilmiş değil.

Uzmanlar Google, Apple ve Samsung karşısında sürekli pazar payı kaybeden Nokia'nın hisselerinin de değer kaybedeceğini düşünüyor.

Moody's, Nokia'ya şirketin yatırım yapılmaya uygun olmadığı anlamına gelen bir kredi notu veren üçüncü şirket oldu.

Standard & Poor's ve Fitch de Nisan ayında Nokia'ya benzer notlar vermişti.

Nokia, yeni akıllı telefonu Lumia sayesinde kaybettiği pazar payını yeniden arttırmayı ümit etse de, sattığı miktar oldukça düşük.

Nokia kendi ürettiği Symbian işletim sisteminden geçen yıl vazgeçip bu telefonunda Microsoft yazılımları kullanmaya başlamıştı.

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