Moody's: MB'nin kararı baskıyı hafifletecek ancak risk sürüyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla ilgili yayımladığı raporda, Merkez Bankasının kararının olumlu olnasına rağmen risklerin sürdüğüne dikkat çekti.
Moody's raporında "Merkez Banksı'nın parasal sıkılaştırması döviz üzerindeki baskıyı hafifletecek ancak aşağı yönkü riskler sürüyor" denildi.
Raporda buna ek olarak, "Faiz artırımı dövizdeki volatiliteyi, ekonomideki finansal stresi azaltacak, ödemeler dengesi krizi ihtimalini sınırlayacak. Ancak bunun maliyeti önemli ölçüde zayıflayan büyüme olacak" ifadelerine yer verildi.