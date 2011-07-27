Moody's, Kıbrıs Rum kesiminin notunu kırdı

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kıbrıs Rum kesiminin kredi notunu düşürdü.



Moody's yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi'nin elektriğini sağlayan Vasiliko elektrik santralinin devre dışı kalmasına yol açan 11 Temmuz'daki patlamanın ekonomiye etkisinin yarattığı kaygılar nedeniyle "A2" olan kredi notunu iki basamak düşürerek "Baa1"e indirdiğini bildirdi.



Vasiliko elektrik santralinin devreden çıkmasının Kıbrıs Rum Kesimi'nin mali pozisyonu konusundaki kaygıları güçlendirdiğine işaret edilen açıklamada, patlamadan sonra "siyasi ortamdaki gerginliğin artmasının" planlanan ekonomik reformların ertelenmesi ya da gevşetilmesi riskini yükselttiği vurgulandı.



Moody's ayrıca Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin, Yunanistan'daki borç krizinden etkilenen Rum kesimindeki bankaları desteklemesine ihtiyaç olabileceği riskinin bulunduğunu da ifade etti.



Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama, Rum tarafının elektriğini sağlayan Vasiliko'daki elektrik santralinin tahrip olmasına yol açmıştı.

