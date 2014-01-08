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Ekonomi

Moody's: İç siyaset Türkiye için belirgin bir risk oluşturuyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 'Sermaye akışlarının ani ve kalıcı şekilde durması kredi notunda aşağı yönlü risk oluşturur' dedi

08 Ocak 2014 16:49

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile yargı- hükümet arasındaki tansiyonla ilgili açıklama geldi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “İç siyaset Türkiye için belirgin risk oluşturuyor, ancak  türkiye'nin baa3 olan kredi notu ve durağan not görünümü bu riskleri yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Sıfırcı hoca ünvanına sahip Moody’s, "Siyasi riskin azalması, başka iyileşmeler olmadığı sürece, kredi  notunda yukarı yönlü hareketi tetiklemek için yeterli  değil” diye devam etti. Kurumun analistleri, “Kamu maliyesindeki iyileşmenin belirgin şekilde tersine dönmesi  veya sermaye akışlarının ani ve kalıcı şekilde durması kredi notunda aşağı yönlü risk oluşturur" dedi.

 

FITCH de açıklama yapmıştı

 

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki siyasi krizin kalıcı güçlüklere işaret ettiğini, gelişmelerin 'BBB-' olan notu etkilemediğini belirtmişti. Moody's ve Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede tutuyor. Standard & Poor's'ta ise not bu seviyenin altında bulunuyor.

 

 

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