Moody's: İç siyaset Türkiye için belirgin bir risk oluşturuyor

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile yargı- hükümet arasındaki tansiyonla ilgili açıklama geldi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “İç siyaset Türkiye için belirgin risk oluşturuyor, ancak türkiye'nin baa3 olan kredi notu ve durağan not görünümü bu riskleri yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Sıfırcı hoca ünvanına sahip Moody’s, "Siyasi riskin azalması, başka iyileşmeler olmadığı sürece, kredi notunda yukarı yönlü hareketi tetiklemek için yeterli değil” diye devam etti. Kurumun analistleri, “Kamu maliyesindeki iyileşmenin belirgin şekilde tersine dönmesi veya sermaye akışlarının ani ve kalıcı şekilde durması kredi notunda aşağı yönlü risk oluşturur" dedi.

FITCH de açıklama yapmıştı

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki siyasi krizin kalıcı güçlüklere işaret ettiğini, gelişmelerin 'BBB-' olan notu etkilemediğini belirtmişti. Moody's ve Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede tutuyor. Standard & Poor's'ta ise not bu seviyenin altında bulunuyor.