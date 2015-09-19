Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın büyüme görünümündeki zayıflamayı gerekçe göstererek ülkenin kredi notunun bir basamak düşürüldüğünü açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın "Aa1" olan kredi notunun "Aa2"ye indirilirken, ülkenin yeni not görünümünün ise "negatiften" "durağana" güncellendiği belirtildi. Moody's not indirimine gerekçe olarak, "Fransa'nın orta vadeli büyüme görünümünde devam eden zayıflamanın önümüzdeki 10 yıllık dönemde de sürebileceğinin beklenmesini" gösterdi.

Büyüme yavaşladı

Fransa'nın büyüme ivmesinin yavaşladığına vurgu yapan Moody's,"Düşük büyüme ve reformlara yönelik kurumsal ve politik güçlükler, hükümet borcunda önümüzdeki 10 yıllık dönemde maddi bir düşüş görme ihtimalini azaltıyor" ifadesini kullandı. Açıklamada Fransa'nın not görünümünün "durağan" olarak belirlenmesi sebebiyle önümüzdeki 12-18 aylık dönemde yeni bir reyting hareketinin beklenmediği belirtildi. Öte yandan yapısal makro ekonomik reformların önümüzdeki dönemde şekillenmemesi durumunda kredi notunda aşağı yönlü baskıların artabileceği uyarısında bulunuldu.