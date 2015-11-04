Moody's: Finans piyasalarındaki oynaklık karşısında en kırılgan ülke Türkiye!

Moody's ülke notu birimi kıdemli başkan yardımcısı Alpona Banerji, "Finans piyasalarındaki oynaklık karşısında en kırılgan gelişen ülke Türkiye, ancak Brezilya da tam olarak korunamıyor" dedi. Moody's'in Türkiye dahil beş gelişmekte olan ülkenin dış kırılganlıklarını karşılaştırdığı sunumunda şunlar belirtildi:

"Fed'in para politikasını sıkılaştırması kura yapacağı etki ve artan riskten kaçınma üzerinden Türkiye ve diğer gelişen ülkelere yansıyabilir. Finans piyasalarındaki oynaklık karşısında en kırılgan gelişen ülke Türkiye, ancak Brezilya da tam olarak korunamıyor. Dış borç yaratan akımlara bağımlılık geçen yıllarda belirgin ölçüde azaldı, ancak beş gelişen ülke arasında en çok Türkiye bağımlı. Düşük döviz rezervi Türkiye'nin kırılganlıklarına dikkat çekiyor. Türkiye dış kırılganlıklara büyük ölçüde açık; cari açık yüksek, cari açığın finansmanı endişe kaynağı, döviz rezervleri yeterli değil. Türkiye'nin cari açığı daraldı ancak yüksek; düşük enerji fiyatları daralmayı destekliyor. Cari açığın finansmanı dış borç ve portföy yatırımlarıya dayanıyor. Türkiye'nin döviz rezervleri finansman gereksinimiyle karşılaştırıldığında görece düşük.Toplam dış borçtaki artış devletten ziyade özel sektörden kaynaklanıyor. Türkiye'nin ekonomi politikaları sonuçsuz kalan (Haziran) seçimden dolayı gecikti, ancak kamu maliyesi yeterli."