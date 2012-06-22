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Ekonomi

Moody's dev bankaların notunu düşürdü

Notu düşürülen bankalar arasında Barclays, HSBC ve Royal Bank of Scotland (RBS) da bulunuyor

22 Haziran 2012 14:02

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dünyanın önde gelen 15 banka ve finans kurumunun notunu düşürdü.

ABD'den de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JP Morgan notu düşürülen kurumlar arasında.

BBC Ekonomi Editörü Robert Person, yeni not düşürmelerin yolda olduğunu, düşürmeler nedeniyle bankaların ticari borçlanmalarının kendileri için zorlaşacağı kaygısını taşıdıklarını bildiriyor. Notu düşürülen diğer kurumlarsa şunlar: Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada ve Morgan Stanley. Moody's ayrıca bankalardan bazılarının görünümlerini de negatife indirdi. Bu, bankaların hükümet desteğinden yoksun kaldıkları takdirde notlarının tekrar düşürülebileceği uyarısı anlamına geliyor.

RBS'ten yapılan açıklamda Moody's'in not indirimi eleştirildi. Moody's, dört bankanınkini bir kademe, 10 bankanınkiniyse iki kademe indirdi. En fazla notu düşürülen ise üç kademe indirimle Credit Suisse oldu. Uzmanlar en büyük sürprizin Credit Suisse'in notunun üç kademe birden düşürülmesi olduğu yorumunu yaptı. (BBC Türkçe)

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