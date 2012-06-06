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Ekonomi

Moody's Almanların kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's altı Alman bankası ile üç Avusturya bankasının kredi notlarını düşürdü

06 Haziran 2012 16:36

Kredi notu düşürülen en büyük banka olan Commerzbank'ın notu A3'ten A2'ye düştü.

Moody's Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın kredi notunu ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.

Moody's yayımladığı açıklamada ''Bugün yayımlanan kredi notları etkilerinin sürmesi beklenen Euro bölgesi borç krizinin bir sonucudur'' dedi.

BBC'nin Berlin muhabiri Stephen Evans, "Derecelendirme kuruluşunun bu kararı, Euro borç krizinin bir felakete dönüşmesi durumunda Almanya'nın da bölgenin kalanıyla birlikte uçuruma yuvarlanacağı görüşünde olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

Evans ''Güney Avrupa ve İrlanda'daki kriz giderek Almanya'ya yaklaşıyor'' dedi.


Hassas


Kredi notları düşürülen altı Alman bankası Commerzbank, DekaBank, DZ Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Landesbank Hessen-Thueringen ve Norddeutsche Landesbank oldu.

Ayrıca İtalyan bankası UniCredit'in Almanya şubesinin kredi notu da düşürüldü.
Avusturya'da ise Erste Group Bank, UniCredit Bank Austria and Raiffeisen Bank International adşo ülkenin en büyük üç bankasının kredi notları düşürüldü.

Derecelendirme kuruluşu Avusturya bankalarının da Avrupa borç krizinden etkilenebileceğini düşündüklerini söyledi.

Şirkete göre, Almanya ve Avusturya'daki bankalar kayıplarla başetmekte çok başarılı olamayacak.

(BBC Türkçe)

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