-Moody's 9 Portekiz bankasının kredi notunu düşürdü MADRİD (A.A) - 07.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody's, 9 Portekiz bankasının kredi notunu düşürdü. Moody's yaptığı açıklamada, 9 Portekiz bankasının kredi notunun düşürülmesine gerekçeleri, Portekiz'in kredi borcu, zayıf bir ekonomik büyüme beklentisi ve bankaların likit elde etmekte karşılaştıkları baskı olarak sıraladı. Moody's, Portekiz'in bu 9 önemli bankasının kredi notunun düşürülmesini, geçtiğimiz 15 temmuzda Portekiz'in kredi notunun Baa1'den Ba2'ye indirilmesinin bir uzantısı olduğunu kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kurumu, Banco Portugues de Negocios dışında kredi notunu düşürdüğü diğer 8 Portekiz bankasının görünümünü negatife aldı. Moody's, Portekiz'deki şu bankaların kredi notunu düşürdü: Caixa Geral de Depositos (Ba1'den Ba2'ye), Banco Espirito Santo (Ba1'den Ba2'ye), Banco Santander Totta (Baa1'den Baa2'ye), Caixa Economica Montepio Geral (Ba2'den Ba3'e), Banf SA (Ba2'den Ba3'e), Banco Comercial Portugues (Ba1'den Ba3'e), Banco BPI (Baa3'den Ba2'ye), Banco Portugues de Negocios (B1'den B3'e), Espirito Santo Financial Group (Ba2'den B1'e).