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Ekonomi

Moody's, 7 Türk şirketi ve 2 belediyenin notunu kırdı

Moody's, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü

12 Mart 2018 15:36

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yedi Türk şirketinin notunu bir kademe indirdi. Moody's ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye revize etti.

Şirketlerden beşi yatırım yapılabilir seviyedeki notlarını kaybederken, Moody's açıklamasına göre not indirimleri ülke notlarındaki bir kademe düşüşten kaynaklanıyor. Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) notları yatırım yapılabilir en alt düzey olan Baa3'ten Ba1'e, yani spekülatif olarak adlandırılan düzeye indi.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notları düştü

Moody's ayrıca Doğuş Holding ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) kredi notlarını bir kademe indirerek Ba1'den Ba2'ye düşürdü. Kuruluş Şişecam'ın ve Tüpraş'ın kredi notlarını ise Ba1, Erdemir'in notunu Ba2 olarak teyit etti.

Öte yandan Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notlarını da düşürdü. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye revize etti.

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