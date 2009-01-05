Moody's 2009 için karamsar tablo çizdi

2009'un yeni yatırımlar açısından zayıf bir yıl olmasını bekleyen Moody's Economy.com analistleri, 2010'da da yetersiz bir toparlanma öngörüyor.



2008 sonunda yapılan "bir yıl nasıl geçti" hesapları yerini "gelecek yıl dünyayı neler bekliyor" sorusuna bıraktı. Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in yan kuruluşu Moody's Economy.com, hazırladığı "Avrupa 2009 Görünümü: Resesyon Yılı" başlıklı rapor yeni yılın Avrupa ekonomileri için nasıl geçeceği konusunda ipuçları veriyor.



Aslında tablo oldukça karamsar. Rapordaki ilk tespitlerden biri 2009'un kurumsal iflaslar ve artan işsizlik yılı olacağı yönünde. Ancak gevşek para politikalarının ve mali politikaların krizin acılarını biraz da olsa hafifleteceği belirtilirken Avrupa'nın yine de resesyondan kaçamayacağının altı çizildi. Çoğu ekonomide düşük talep ve üretimin gerilemeyi daha da artıracağına dikkat çekilen raporda bir de uyarı yer aldı; Avrupa'nın ekonomik görünümü ile ilgili asıl risk Doğu'daki ülkelerden kaynaklanacak.



Kredi krizinin ikincil etkileri, bir zamanlar hızla gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinde daha fazla hasar yaratmaya başlayınca Avrupa ekonomisindeki çatlaklar da bu oranda artacak. Bu bölgede yaşananlar Avrupa'daki düşüşün ne kadar derin ve uzun olacağını da belirleyecek. Doğu Avrupa ülkeleri ile mali ve ticari bağları fazla olanlar gelişmelerden de daha çok etkilenecek.



Türkiye'de ekonomi büyüyecek



Batı Avrupa'da da merkez bankaları sıfır faize doğru yaklaştıkça, fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına kantitatif gevşetme gibi geleneksel politikalar gündeme gelecek. Doğu Avrupa ülkelerini bekleyen tehlikeler ise dev cari açıklar, dağ gibi döviz borcu, yetersiz merkez bankası rezervleri ve hükümetlerin boşalan kasaları olacak.



Öte yandan 2009'un yeni yatırımlar açısından zayıf bir yıl olmasını bekleyen Moody's Economy.com analistleri, 2010'da da yetersiz bir toparlanma öngörüyor. Analistler, 2009 yılının tüm çeyrek dönemlerinde Avrupa'nın çoğu büyük ekonomisinin resesyon etkisinde olacağına, bazı ekonomilerin yılın ikinci yarısında toparlanması beklense de bu toparlanmanın zayıf kalacağına dikkat çekti. Gayrısafi Yurtiçi Hasıla'da da (GSYİH) ilerlemenin son derece kısıtlı olacağı, hatta çoğu ülkede gerileme beklendiği belirtildi.



Ancak Moody's Economy.com'a göre Türkiye'nin GSYİH'sı 2009'da yüzde 1,1 büyüyecek. Moody's Economy.com, raporunda bölge için umut vaat eden bir ilerlemenin ancak bir sonraki 10 yıllık dilimde gerçekleşebileceği yönünde tahmin yürüttü.

