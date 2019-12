-Moody's, 2 ABD bankasının notunu düşürdü NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD bankaları Bank of America Corporation's (BAC) ile Wells Fargo'nun uzun vadeli kredi notlarını düşürdü, not görünümlerini de ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluş yaptığı açıklamada, Bank of America Corporation's'ın ''A2'' olan uzun vadeli kredi notunun ''Baa1''e, Wells Fargo & Company'nin ''A1'' olan uzun vadeli kredi notunu da ''A2'' seviyesine çektiğini bildirdi. Moody's, karara, ABD hükümetinin gerektiğinde bankaları destekleme ihtimalinin düşük olmasını gerekçe gösterdi. Not indirim kararının, BAC ya da Wells Fargo'nun kredi kalitesinin zayıflamasını yansıtmadığına dikkat çeken kuruluş, BAC'ın sermaye ve likidite pozisyonunda ciddi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Moody's ayrıca, Citigroup Inc.'nin ''A3'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederken, kısa vadeli kredi notunu ise düşürdü.