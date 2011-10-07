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Ekonomi

Moody's 19 İngiliz ve Portekiz bankasının notunu kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu Portekiz ve İngiltere’de toplamda 19 bankanın kredini notunu indirdi.

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Portekiz ve İngiltere’de toplamda 19 bankanın kredini notunu indirdi.


Moody’s, bankaların elindeki Portekiz tahvillerinin yoğunluğu gerekçesiyle, dokuz bankanın kredi notunu düşürdü.    


Kurum, Temmuz’da da ülkenin kredi notunu Ba2’ye indirmiş ve not görünümünü negatif olarak belirlemişti. Bu da kredi notunu daha da düşebileceği anlamına geliyor.


Moody’s, hamlesine açıklama olarak, “Bankaların kredi notlarının düşürülmesinin temel nedeni kuruluşların finansal güçlerinin azalması ve desteklenebilecek durumda olmamaları” ifadesini kullandı.   



İngiltere'den 12 banka da nasibini aldı


Kredi derecelendirme kuruluşu İngiltere’de de toplamda 12 bankanın kredini notunu düşürdüğünü açıkladı. Bu bankaların arasında Londra hükümetinin korumasında olan Royal  Bank of Scotland (RBS) da yer alıyor.


Moody’s’ten yapılan açıklamada, “Not indirimleri, Londra’nın bankacılık sektörüne sağladığı desteğin, sistemik desteğe zarar verdiği yönündeki görüşünü desteklemektedir” ifadesine yer verildi.


İngiltere merkezli finansal danışmanlık şirketi BGC Partners’ın analistlerinden Louise Cooper, “Moody’s aslında bu kararı çok daha önce alabilirdi. Geç kaldı” ifadesini kullandı.


Royal Bank of Scotland’ın hisseleri, güne yüzde 5 değer kaybıyla başlarken, bunda Financial Times gazetesinde yer alan bir haberin de etkisi oldu.

 
Haberde, hükümetin denetleme kurumlarının bankanın bilançosunu inceleme kararı aldığı belirtilmişti.

 
RBS ise Avrupa’nın en güçlü bankası olmaya devam ettiklerini açıkladı.

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