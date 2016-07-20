Moody's 17 Türk bankasını incelemeye aldı

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürmek üzere incelemeye alan uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, ülke notuna bağlı olarak, derecelendirdiği 17 Türk bankasını da negatif incelemeye aldı.

Moody's'den yapılan açıklamada, gelişen siyasi ve ekonomik durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ihtiyacı nedeniyle notların izlemeye alındığı belirtildi.

Business HT'de yer alan habere göre, açıklamada, yatırımcı ve müşterilerin güveninde olası zayıflamaya bağlı olarak, faaliyet ortamında oluşabilecek bozulma risklerinin, bankalar ve müşterilerinin büyüme ve finansal performanslarında zayıflama yaratabileceğine dikkat çekilerek, bu gelişmenin negatif incelemeyi gerektiren unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Kamu kurumları için de inceleme başlatıldı

Derecelendirdiği Türk bankalarının, yaşanan son gelişmelerin ekonomik ve finansal etkilerinden belirli bir derecede etkileneceklerine işaret eden Moody's, yapacakları gözden geçirmeden her kurumun durumunu ayrı ayrı değerlendireceklerini belirtti. Kuruluş, Türkiye'de kamu kurumlarının da kredi notlarını olası indirim için incelemeye aldığını bildirdi. Hafta başında Türkiye'nin ülke kredi notunu olası bir indirim için gözden geçireceğini açıklayan kredi derecelendirme kuruluşu, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) notları için de aynı süreci başlattı.

Siyasi risklerin yükselmesi değerlendirilecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in "Türkiye'nin notunu indirim için izlemeye aldığını" açıklamasının ardından kuruluşun Siyasal Riskler Yönetici Direktörü YVes Lemay, "Siyasi risklerin yükselmesini değerlendireceğiz, ülkenin ekonomik programında ilerleme olup olmayacağına bakacağız, ekonomisi yoğun şekilde yabancı yatırımcıya dayanan Türkiye'deki politik risklerin uluslararası yatırımcıların kararlarını aniden olumsuz şekilde değiştirmesinin Türk ekonomisine nasıl etkisi olacağını inceleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de vadesi dolacak dış borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Lemay, bunun diğer gelişen piyasalara oranla yüksek olduğunu belirtti. Siyasal Riskler Yönetici Direktörü, yatırımcının güveninin temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Moody's, pazartesi (18 Temmuz 2016) günü Türkiye'nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu "çöp" seviyesine indirmek için izlemeye aldığını açıklamıştı.