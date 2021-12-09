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Ekonomi

Moody's: Türkiye’de enflasyon büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak

TL'deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi

09 Aralık 2021 19:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'de "katı" enflasyonun 2022'de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Moody's, Türkiye'deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.

Kuruluş, Türkiye'de reel GSYH'nin 2022'de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkedeki "katı" enflasyonun 2022'de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.

Açıklamasında ayrıca, TL'deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

 

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