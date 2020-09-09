Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor.

Moody's Investors Service tarafından hazırlanan rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda olan küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak durağan seyire geçecek.

Entegre petrol ve gaz şirketleri, bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanma sonrasında rafine ürünlere yönelik artan talepten yararlanacak ancak talep geçen yıla kıyasla 2021'e kadar daha zayıf kalacak.

Nisan-haziran döneminden sonra kısmen yükseliş trendine giren petrol fiyatları, 2021 yılına kadar varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar seviyesinde kalacak.