Moody's: Enflasyon Türkiye'de yüzde 25'in üzerine çıkabilir

Moody’s, Türkiye’deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu. Kurum, Türkiye'de ileriki dönemlerde enflasyonun yüzde 25'e hatta daha yüksek seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Kuruluş, Türkiye’de reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2022’de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye'deki enflasyon oranına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında yüzde 21,3 olan TÜFE’nin önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 25'e, hatta daha da yükseğe çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yılın sonunda TÜFE'nin yüzde 17-18 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.