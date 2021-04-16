'Montrö bildirisi'nin yayınlanmasını onaylayan emekli amiral Işık Biren: Kimseyle telefonla görüşmedim, internetten onay verdim, susmayı tercih etmedim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 103 emekli amiralin imzasının olduğu 'Montrö bildirisini' kaleme alan Ergun Mengi'nin bildirinin yayınlanması için onay aldığını söylediği emekli amiral Işık Biren ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı.

Selvi, Biren'e "'Sizin isminizi veren ben değilim. Ergun Mengi ifadesinde sizden onay aldığını söylüyor' dedim. Mengi ifadesinde, 'Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı diye sordum. Bana, ‘Yapabilirsin’ dedi. Ben de bunun üzerine büyükelçilerin de metnini esas alarak bir taslak duyuru hazırladım' diyor" dediğini aktardı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Bu bilgiyi aktarınca Işık Biren, 'Kimseyle telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum' dedi. Bildiriye onay verdiğini söyledi. 'Ben Montrö’yle ilgili emekli amirallerin bildiri yayınlamasına onay verdim. Onay vermedim demiyorum. Kimseyle telefonla görüşmedim, internetten onay verdim. Susabilirdim ama ben susmayı tercih etmedim. Montrö ve Boğazlar konusunda açıklama yapılmasına onay verdim' dedi.

Işık Biren’le ilgili yazımda, 12 Eylül darbesinden sonra 1980-82 yıllarında 'Milli Güvenlik Konseyi Koordinatörü Komisyonlar Başkanı' olarak görev yaptığı bilgisine yer vermiştim. Biren, bir düzeltme yaparak 'Demokrasi açısından ters düştüğü için' ancak 1 yıl görev yaptığını söyledi. Darbe dönemlerinde etkin konumlarda görev üstlenen askerlerin o virüsü kaptığına dair gözlemimi paylaşmıştım.

Işık Biren tepki gösterdi. 'Ben darbe virüsü taşıyan bir adam değilim. Bunu şiddetle reddediyorum' dedi.

Peki Işık Biren’in bu tavrı beni rahatsız etti mi? Tam aksine darbe karşıtı olduğunu beyan etmesinden dolayı memnun oldum."

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