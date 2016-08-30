Montreal Film Festivali’nde 11 Türk filmi

Sinema dünyasının prestijli festivallerinden Montreal Uluslararası Film Festivali’ne konuk ülke olarak katılan Türkiye, 11 filmle sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Toronto Kültür ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi’nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona Türkiye’den yönetmenler Bedir Afşin ve Gözde Kural, prodüktör Gökçe Işıl Tuna ve oyuncu Öykü Karayel katıldı.

Kanadalı film eleştirmenleri ve sanat dünyasının ilgi gösterdiği resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ünal, geçen yıl 100 yaşına giren Türk sinemasının, dünyanın en hızlı gelişen sinemalarından biri olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Ünal, "Türk sineması son yıllarda büyük başarılar kazandı. Türk filmleri, dünyanın önemli festivallerinden ödüller aldı. Bugün artık Türk sinema sektörü 3 milyar lirayı aşan büyüklüğüyle geçtiğimiz 10 yıla oranla iki kat fazla film üretir hale geldi. Türk sineması, Türkiye'nin hikayesini tüm dünyaya aktarıyor. Türkiye, ABD ve Hindistan'dan sonra film üretiminde dünyada üçüncü ülke konumundadır." dedi.

Festival programında yer alan Türk filmlerinden "Toz" ve "Yemekteydik ve Karar Verdim" adlı filmlerin dünya prömiyeri de festivalde yapıldı.

Isabelle Adjani ve Willem Dafoe gibi dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da katılacağı festivalde, yönetmen Seren Yüce'nin "Rüzgarda Salınan Nilüfer" filmi "World Film Competition" bölümünde, yönetmen Hande Gözde Kural'ın "Toz" filmi ile yönetmen Görkem Yeltan'ın "Yemekteydik ve Karar Verdim" filmi "First Films" bölümünde, yönetmen Can Yücel'in "Yaktın Beni" filmi ise "Regard” bölümünde ödül için yarışacak.

Türkiye’nin "konuk ülke" olmasından dolayı yapılacak "Turkish Film Focus" bölümünde ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kasaba" ve "Koza", Ufuk Bayraktar'ın "Kümes", Emre Konuk'un "Çırak", Bedir Afşin'in "Son Kuşlar" filmleri ile Türk sinemasının mihenk taşlarından yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın önemli klasikleri "Vesikalı Yarim" ve "Gelin" filmi sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 5 Eylül'e kadar devam edecek.