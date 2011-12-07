-Monti: Vatandaşlar paketi anlayacaklar ROMA (A.A) - 07.12.2011 - İtalya Başbakanı Mario Monti, katıldığı bir televizyon programında ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi ''Yunanistan'daki durumu 3 ay geriden takip ediyorduk'' sözleriyle değerlendirdi. İtalya'nın teknokrat başbakanı Monti, dün akşam bir televizyon programına katılarak, geçen pazar günü kabinesinin mutabık kaldığı ve parlamentoya açıkladığı 30 milyar avroluk tasarruf paketini ve paketin çıkmasına neden olan ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi değerlendirdi. İtalya'nın iki büyük partisi merkez soldaki Demokrat Parti (PD) ile merkez sağdaki Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PdL) tasarruf paketinin bazı maddeleri için itiraz etmeleri ve değişiklik istemelerini nasıl karşıladığı sorulan teknokrat başbakan, ''Parlamento egemendir ancak zaman çok kısıtlı. Manevra yapmak için zaman az'' dedi. Çok yakınlarındaki Yunanistan'ın, gündemdeki tasarruf paketinin olmaması durumunda İtalya'nın başına ne gelebileceğinin bir örneği olduğunu söyleyen Monti, ''Yunanistan'daki durumu 3 ay geriden takip ediyorduk'' diye konuştu. 30 milyar avro değerindeki tasarruf paketinde en çok tartışılan konuların başında gelen emeklilik reformuna da değinen 68 yaşındaki başbakan, emeklilerin durumunu anladığını, bu konunun kendilerini de en çok zorlayan başlıklardan biri olduğunu kaydetti. Monti, dün yürürlüğe giren benzin zamlarının da toplu taşımanın işlevselliğini sürdürmesi için ''vazgeçilmez'' olduğunu belirtti. Gelecek pazartesi, tasarruf paketini protesto etmek için 4 saatlik greve gidecek olan sendikaların grev yapma nedenini anladığını aktaran Mario Monti, ''Grevleri anlıyorum ancak vatandaşlar da paketi anlayacaklar'' dedi. Başbakan Monti, tasarruf paketiyle kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını yineleyerek, topun şimdi Avro Bölgesi'nde olduğunu söyledi ve birkaç gün sonra yapılacak AB liderler zirvesini işaret etti. Monti'nin ''İtalya'yı kurtarma kararnamesi'' olarak adlandırdığı paketin, cuma gününe kadar komisyonda ele alınması, hafta sonu da mecliste oylamaya sunulması bekleniyor.