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Dünya

MONTEREY SAVAŞ GEMİSİ BATUM'DA TİFLİS (A.A)

20 Haziran 2011 17:25

-MONTEREY SAVAŞ GEMİSİ BATUM'DA TİFLİS (A.A) - 20.06.2011 - Amerikan donanmasına ait ''Monterey'' savaş gemisi, Gürcistan sahil güvenlik birlikleriyle yapılacak ortak tatbikatlar için Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Acara Özerk Cumhuriyetinin Batum limanına demir attı. Gürcü Basınında çıkan haberlere göre, Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Levan Varşalomidze, limanda düzenlenen törenle gemi ekibini karşıladı. Haberde, Gürcü P-101 sahil güvenlik gemisinin de katılacağı ortak tatbikatların yarından itibaren başlayacağı ve 23 Haziran'da sona ereceği kaydedildi. Bu arada, Monterey gemisiyle ilgili Rusya'nın tepkilerini değerlendiren Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Niko Kalandadze, söz konusu ortak tatbikatların ülkeler arası varılan uzlaşma esnasında gerçekleştirildiğinin altını çizerek, ''Bu tatbikatlar her zaman yapılıyordu, bundan sonra da  yapılacaktır. Bunun Rusya ile ilgisi yok. Bu tatbikatlar, bölgenin güvenliği içindir'' dedi.   Nino Kalandadze, Karadeniz bölgesinde gelecekte de Amerikan savaş gemilerinin katılımıyla ortak tatbikatların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Karadeniz sularına geçen hafta giren ve Rusya'nın tepkisine neden olan Monterey gemisinden yaklaşık bir hafta önce, yine Gürcü sahil güvenlik birlikleriyle ortak tatbikatlar yapmak için bir başka Amerikan ''Anzio'' gemisi Batum limanına demir atmıştı. 

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