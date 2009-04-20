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Spor

Monte Carlo'nun kralı Nadal

20 Nisan 2009 20:30


Monte Carlo'da düzenlenen Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası final mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 6-3, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek, şampiyon oldu.

İlk sete iyi başlayan Nadal, bu seti 6-3 aldı. İkinci sette Djokovic toparlanarak, bu seti 6-2 almayı başardı ama final setinde yeniden kontrolü eline alan Nadal, büyük bir üstünlük kurarak, bu seti de 6-1 aldı ve şampiyon oldu.

Nadal bu zaferiyle teklerde kariyerindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı.

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