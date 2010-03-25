Monroe'nun en taze kareleri

T24

1959 tarihli fotoğraflar, Monroe’nun ölümünden üç yıl önce, ‘Bazıları Sıcak Sever’ filminin Florida’daki setinde çekilmiş. Monroe’nun filmdeki rol arkadaşı Tony Curtis’le birlikte görüldüğü kareler de var.Ölümünden üç yıl önce, ‘Bazıları Sıcak Sever’ filminin Florida’daki setinde çekilen fotoğraflarda Monroe’nun rol arkadaşı Tony Curtis de var. Film siyah beyaz çekildiği halde renkli olduğu için ayrıca değerli bulunan 1959 tarihli fotoğraflar, 25 Haziran’da Las Vegas’daki açık artırmada satışa sunulacak.