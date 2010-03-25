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Monroe'nun en taze kareleri

Hollywood’un efsane sarışını Marilyn Monroe’nun daha önce yayımlanmamış 11 fotoğrafı ortaya çıktı.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Hollywood’un efsane sarışını Marilyn Monroe’nun daha önce yayımlanmamış 11 fotoğrafı ortaya çıktı.

Monroe'nun en taze kareleri - FOTO GALERİ

1959 tarihli fotoğraflar, Monroe’nun ölümünden üç yıl önce, ‘Bazıları Sıcak Sever’ filminin Florida’daki setinde çekilmiş. Monroe’nun filmdeki rol arkadaşı Tony Curtis’le birlikte görüldüğü kareler de var.

Ölümünden üç yıl önce, ‘Bazıları Sıcak Sever’ filminin Florida’daki setinde çekilen fotoğraflarda Monroe’nun rol arkadaşı Tony Curtis de var. Film siyah beyaz çekildiği halde renkli olduğu için ayrıca değerli bulunan 1959 tarihli fotoğraflar, 25 Haziran’da Las Vegas’daki açık artırmada satışa sunulacak.


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