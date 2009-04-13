Monica Belluci Türkiye’ye geliyor

Günsür'e de teklif var!



Filmin konusu

Avustralyalı güzel şarkıcı Kylie Minogue ve İtalyan'ın en ünlü aktristlerinden Monica Bellucci, 'Broken Hill' isimli film için biraraya gelecek. Çekimleri 2010 yılının bahar ayında başlayacak olan Broken Hill' filmi için Avustralyalı Ausfilm ile Türkiye'den Kenz Film güçlerini birleştirdi. Filmin Amerikalı ortak yapım firmasının ismi ise gizli tutuluyor. I. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yaşanan bir aşk öyküsünün anlatılacağı filmde Kylie Minouge, Müslüman bir gence aşık olan 'Denisse' karakterini Monica Belluci ise bu çiftin kızı 'Zeynep'i oynayacak. Bütün öykü Zeynep'in anlatımıyla perdeye aktarılacak.Öyküsü Merih Aktaş ve Furkan Eren tarafından uyarlanan 'Broken Hill'in çekimleri Cihangir'de ve Çanakkale Anzak Mezarlığı'nda sadece iki plan olarak çekilecek. Filmin genel çekimleri Avustralya'da yapılacak ama Monica Belluci, üç gün sürecek kısa bir çekim için Çanakkale'ye gelecek. Bu arada filmde Kylie Minogue'un canlandırdığı Denisse karakterinin sevgilisi Kenan için, yabancı dil bilgisinden ve fiziki uygunluğundan dolayı Mehmet Günsür düşünülüyor. 'Broken Hill'in Amerikalı ortak yapımcısı, filmdeki Molla Abdullah ve Gül Muhammed karakterleri için ise Amerika'da John Malkovich ve Ben Kingsley'le görüşüyor. Film önce Amerika'da izleyicisiyle buluşacak sonra diğer ülkelerin dağıtım firmalarına sunulacak. Türkiye'de şimdilik gösterime girmeyecek.Öykü I. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Molla Abdulla hile arkadaşı Gül Muhammed, Afgan kökenli iki Hint göçmenidir. İngiliz sömürüsünden dolayı ülkelerinden Broken Hill'e göç etmek zorunda kalan iki yoldaş, kendilerini Hindistan'a yardım eden Osmanlı'ya karşı sorumlu hissetmektedir. Avustralya'nın Osmanlı'ya asker göndereceğini öğrenen Molla Abdullah ve Gül Muhammed, Osmanlı'yı vurmaya giden asker trenini yoketmeye kalkınca olaylar karışır. Abdullah'ın oğlu Kenan da bu garip ortamda hem aşkı hem de ailesi için çabalamaktadır.