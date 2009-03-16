Monica Belluci, Bruni olmayacak

Fransız yapımcıların First Lady Carla Bruni’nin hayatını sinemaya uyarlama fikri daha ilk andan sansasyon yarattı.



Fransız Le Point’in haberine göre, Bruni’yi canlandırması istenen İtalyan oyuncu Monica Belluci teklifi, Bruni İtalyan vatandaşlığından Fransız vatandaşlığına geçtiği için reddetti. Fransız basınına göre, bir zamanlar İtalya’nın iki gözde modeli olan Belluci ve Bruni artık görüşmüyor.



Bruni’nin Fransız vatandaşlığına geçmesinin Belluci’yi incittiğini yazan Le Point, “Belluci de, Fransız vatandaşı olan Vincent Cassel’le evlenmiş ama İtalyan vatandaşlığından ayrılmamıştı” dedi.



Filmde Bruni’yi kimin oynayacağı henüz bilinmiyor. Film, MichaÎl Darmon ve Yves Derai’nin kaleme aldığı ‘Carla ve Nicola’ adlı kitaptan sinemaya uyarlanacak.

