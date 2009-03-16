T24 LogoT24 Logo
Magazin

Monica Belluci, Bruni olmayacak

Fransız yapımcıların First Lady Carla Bruni’nin hayatını sinemaya uyarlama fikri daha ilk andan sansasyon yarattı.

16 Mart 2009 02:00

Fransız yapımcıların First Lady Carla Bruni’nin hayatını sinemaya uyarlama fikri daha ilk andan sansasyon yarattı.

Fransız Le Point’in haberine göre, Bruni’yi canlandırması istenen İtalyan oyuncu Monica Belluci teklifi, Bruni İtalyan vatandaşlığından Fransız vatandaşlığına geçtiği için reddetti. Fransız basınına göre, bir zamanlar İtalya’nın iki gözde modeli olan Belluci ve Bruni artık görüşmüyor.

Bruni’nin Fransız vatandaşlığına geçmesinin Belluci’yi incittiğini yazan Le Point, “Belluci de, Fransız vatandaşı olan Vincent Cassel’le evlenmiş ama İtalyan vatandaşlığından ayrılmamıştı” dedi.

Filmde Bruni’yi kimin oynayacağı henüz bilinmiyor. Film, MichaÎl Darmon ve Yves Derai’nin kaleme aldığı ‘Carla ve Nicola’ adlı kitaptan sinemaya uyarlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24