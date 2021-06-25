Monaco, Uğurcan için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

A Milli Takım'ın EURO 2020'de mücadele ettiği 3 karşılaşmada da kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, transfer döneminin ilgi çeken isimlerinden olmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun, genç file bekçisi için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Fanatik'in verdiği habere göre Fransa’nın köklü kulübü Monaco, Bordo-mavililerin başarılı file bekçisini kadrosuna katmak için ısrarcı.

Habere göre Monaco, 15 milyon euroluk bonservis bedelini de gözden çıkarmış durumda. Ancak Fırtına cephesinde bu rakam beklentilerin altında.

Öyle ki Trabzonspor Yönetimi, Milli eldiveni 20 milyon eurodan aşağıya kesinlikle vermek istemiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken Monaco’nun teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır için şimdiye kadar Liverpool, Everton, Roma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının adı geçmişti.