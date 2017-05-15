Monaco şampiyonluğun 1 adım uzağında

Fransa Ligue 1’in 37. haftasında Lille’i konuk eden lider Monaco, sahadan 4-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Eurosport'un haberine göre, hafta içinde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus’a elenerek lig şampiyonluğuna odaklanan Monaco, Lille karşısında üst üste 10. galibiyetini alarak şampiyonlukla arasındaki mesafeyi sadece 1 puana indirdi.

Monaco 102 gole ulaştı



Louis II Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Radamel Falcao ile öne geçti. İlk yarı boyunca oyuna hükmeden Leonardo Jardim’in öğrencileri, 45. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve bu sezon ligde attığı gol sayısını 100’e çıkartarak önemli bir başarı elde etti.

Monaco'nun deneyimli golcüsü Falcao 69. dakikada bir daha sahneye çıktı ve durumu 3-0'a getirdi. 88. dakikada ise Junior Alonso kendi kalesine attığı golle durumu 4-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Monaco şampiyonluğun 1 puan uzağında



Bu sonucun ardından 89 puana yükselen güney ekibi, kalan maçlarında Saint Etienne veya Rennes’den bir puan alması hâlinde şampiyonluğunu ilan ederek 16 yıl sonra ligi zirvede tamamlayacak.

PSG şansını sürdürdü



Monaco’nun şampiyonluk yarışındaki PSG ise zorlu Saint-Etienne deplasmanında Cavani - Lucas’ın ikişer ve Draxler'in golleriyle 5-0 kazandı. Bir maç fazlasıyla Monaco’yu 3 puan geriden takip eden başkent ekibi, ligdeki son maçında Caen’i yenip Monaco’nun puan kayıplarını bekleyecek.