Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı!

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru’nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağırılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlatmış ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle yıldız futbolcunun ligin son 5 maçında sarı-kırmızılı formayı giyme imkanı kalmamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun."