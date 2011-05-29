T24 LogoT24 Logo
Spor

MONACO GRAND PRİX'SİNİ FETTEL KAZANDI MONACO (A.A)

29 Mayıs 2011 20:35

-MONACO GRAND PRİX'SİNİ FETTEL KAZANDI MONACO (A.A) - 29.05.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Monaco'daki 3 bin 340 metre uzunluğundaki Monaco Pisti'nde 78 tur üzerinden koşulan yarışı Vettel birinci sırada tamamladı ve bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti. Yarışta ikinciliği, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazanırken, McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button ise üçüncü sırada yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24