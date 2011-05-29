-MONACO GRAND PRİX'SİNİ FETTEL KAZANDI MONACO (A.A) - 29.05.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Monaco'daki 3 bin 340 metre uzunluğundaki Monaco Pisti'nde 78 tur üzerinden koşulan yarışı Vettel birinci sırada tamamladı ve bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti. Yarışta ikinciliği, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazanırken, McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button ise üçüncü sırada yer aldı.