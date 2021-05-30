Monaco'dan Uğurcan Çakır için 12 milyon euro ve Onyekuru teklifi

Gervinho ve Bruno Peres ile transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için Monaco'dan teklif geldi. Fransız ekibi, milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için 12 milyon euro ve Onyekuru'yu önerdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi.

Fransız kulübü, başarılı file bekçisi için 12 milyon euro bonservis ve Henry Onyekuru’yu önerdi.

Trabzonspor ise beklentilerinin 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu, ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti.