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Spor

Monaco, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Monaco, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı

31 Ekim 2017 23:23

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda yarın Beşiktaş\'ın konuğu olacak olan Monaco, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş\'ın yarın Vodafone Park\'ta konuk edeceği Fransız temsilcisi Monaco, maç öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirdi. Teknik direkttör Jardim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada oyuncular ısınma koşularının ardından top çalışması yaptı. Jardim antrenman öncesinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise, takımın taktik çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman

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