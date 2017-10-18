Monaco - Beşiktaş maçının ardından - 2

Cenk Tosun: \"Kazanmayı hak ettik\"

Tolgay Arslan: \"Herkes iyi çalıştı\"

Ali DANAŞ / MONACO, (DHA)

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü haftasında Monaco\'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

CENK: \"KAZANMAYI HAK ETTİK\"

Çok mutlu olduğunu söyleyeren sözlerine başlayan Cenk, \"3 maçta 9 puan aldık. Bundan sonra belki 1 puan yetecektir ama kalan maçlarımıza da kazanmak için çıkacağız. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maça iyi başladık. İlk golü de bulduk ama hakem ofsayt verdi. Galiba ofsayt yok. Orada 1-0 öne geçsek maç daha farklı olabilirdi. Rakip öne geçtiğinde hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Sonra 1-1\'i bulduk. Devre arasında iyi motive olduk. İkinci yarıya da iyi başladık. 90 dakikaya bakıldığında kazanmayı

hak ettiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

TOLGAY: \"HERKES İYİ ÇALIŞTI\"

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Tolgay Arslan, \"Bugün 3 puanı hak ettik. Maça iyi başladık. 1-0 geri düştükten sonra iyi dönüş yaptık. Takımın karakterini ve hırsını gösterdik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes iyi çalıştı ve eve 3 puanla

dönüyoruz\" dedi.

RAHMİ KOÇ DA MAÇI İZLEDİ

İşadamı Rahmi Koç da, Monaco ile Beşiktaş arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. Koç, mücadelenin ardından stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenk Tosun açıklamalar

-Tolgay Arslan açıklamalar

-Ryan Babel açıklamalar

-Rahmi Koç\'un stattan ayrılışı