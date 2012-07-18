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Kültür-Sanat

Mona Lisa'yı sonunda buldular mı?

Arkeologlar, sonunda Mona Lisa tablosunun ardında yatan gerçeğe ulaştıklarını düşünüyorlar

18 Temmuz 2012 23:12

 

Floransa, İtalya'da kazı yapan arkeologlar, Lisa Gherardini'ye ait olduğunu düşündükleri iskelete nihayet ulaştılar.
 
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, arkeologlar, sonunda Mona Lisa tablosunun ardında yatan gerçeğe ulaştıklarını düşünüyorlar. Lisa Gherardini, Leonardo da Vinci'nin gizemli baş yapıtı Mona Lisa tablosu için poz veren isim. Lisa Gheradini, Francesco del Giocondo adlı zengin bir ipek tüccarının karısıydı. İtalya 'da Mona Lisa La Gioconda olarak da biliniyor. Günümüz tarihçilerinin büyük çoğunluğu, Mona Lisa'nın kocasının ölümünün ardından rahibe olan Lisa del Giocondo olduğunda hemfikir. Giocondo'nun 15 Temmuz 1542'de, 63 yaşında öldüğü biliniyor. 
 
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Arkeloglar, Saint Ursula Manastırı'nda geçen yıl kazı yapmaya başlamışlardı. Kazılar nihayet sonuç verdi ve ekip bir kadına ait olduğu düşünülen kafatası ve iskeleti gün yüzüne çıkardı. Şimdi çıkarılan kemikler ve kafatası test edilecek, ardından kemiklerdeki DNA, ünlü tablonun modelinin iki çocuğunun kalıntılarıyla karşılaştırılacak. Eğer kemiklerin gerçekten Lisa Gherardini'ye ait olduğu ortaya çıkarsa, bilimadamları kalıntılardan Gherardini'nin yüzünü yeniden canlandıracaklar. 
 
 
 

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