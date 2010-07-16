Mona Lisa’dan yeni sırlar

T24- Mona Lisa’yı röntgen cihazıyla inceleyen uzmanlar, resmin yapımıyla ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaştı.



Paris'teki Louvre Müzesi'nde yürütülen araştırmalarda Leonardo Da Vinci'nin eserlerinde kullandığı çok ilginç bir teknik tespit edildi. İtalyan ressam, astronom, mühendis ve bilimci Da Vinci, resimdeki insan yüzlerindeki gölgeleri ve aydınlıktan gölgeye geçişlesi daha başarılı verebilmek için 1-2 mikrometre kalınlığında boya katmanları kullanıyormuş.

Philippe Walter ve iş arkadaşları tarafından yapılan araştırmanın, Da Vinci ve diğer Rönesans ressamları tarafından kullanılan bir teknik olan “Sfumato” hakkında bilgi vermesi amaçlanıyordu.

Sfumato tekniğinde ressamlar tuval üzerinde, bir renkten diğerine geçişleri çok hassas bir şekilde yapabiliyorlardı. Öyle ki, bu etkiyi veren fırça izleri insan gözüyle görülemeyecek derecede küçük.



Araştırmacılar bu izleri inceleyebilmek için, resime herhangi bir zararı olmayan röntgen ışınlarını kullandılar.

Araştırma sonucunda Da Vinci’nin, içinde Mona Lisa’nın da bulunduğu, yedi eserinden alınan dokuz insan yüzünde ressamın çeşitli teknikler kullandığı belirlendi.

Asıl şaşırtcı olansa bazı resimlerdeki mükemmel geçişin sebebinin sadece 1-2 mikrometre (milimetrenin binde biri) kalınlığında olan boya katmanları olduğunun ortaya çıkmasıydı. Bu katmanlar üst üste gelince toplamda en fazla 30-40 mikrometre kalınlığa ulaşıyor.