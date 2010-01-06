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Kültür-Sanat

Mona Lisa'da yüksek kolesterol varmış

Rönesansın ünlü ressamı Leanordo da Vinci'nin Mona Lisa'sında yüksek kolesterol bulunduğu iddia edildi.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Rönesansın ünlü ressamı Leanordo da Vinci'nin Mona Lisa'sında yüksek kolesterol bulunduğu iddia edildi. Tablonun dünyadaki en ünlüler arasında yer almasının ana nedenlerinden biri olan Mona Lisa'nın yüz ifadesinin, kadının sağlık durumu hakkında önemli işaretler taşıdığı belirtildi.


Daily Telegraph'ın haberine göre; Palermo Üniversitesi'nden Vito Franco, bu yüz ifadesinin, göz çevresinde yağ asitleri birikimine neden olduğunu söyledi. İtalyan bilimadamı, bir ipek taciriyle evli olan, Floransalı bir aileye mensup, asıl adının "Lisa del Giocondo" olduğu tahmin edilen modelin sol göz çukruunda "ksantelazma" hastalığının bulunduğunu iddia etti.


Nedir bu ksantelazma? 


Cilt altında, özellikle göz kapağı üzerinde ve çevresinde, sarımtırak kesin çizgilerle ayrışmış bir kolesterol kümeleşmesidir. Zarar yoktur ve hasta bir ağrı hissetmez. Ancak şekilsiz olduklarında alınabilirler. Lazerlerle ksantelazma çıkarımı olası ağrıları ve skar risklerini azaltır.


Marfan sendromu 


Vito Franco ayrıca, Rönesans döneminin diğer iki önemli tablosunun modellerinde, "Marfan Sendromu" adı verilen, genetik bir anormal bağ dokusu rahatsızlığı bulunduğunu da öne sürdü. Bunlar, Boticelli'nin "Bir Gencin Portresi" ile Parmigianino'nun "Uzun Boyunlu Madonna" adlı eserleri.


Kalıtsal ve genetik 


Kalıtsal bir genetik hastalık olan Marfan Sendromu vücuttaki bağlayıcı dokuyu etkiler. Bağlayıcı dokunun görevi tıpkı adından da anlaşılacağı gibi, vücudun büyümesi ve gelişimi için bir çerçeve oluşturulmasına yardım etmektir. Bağlayıcı doku vücudun pek çok bölgesinde bulunduğu için, Marfan Sendromu, iskelet, gözler, kalp ve kalp damarları olmak üzere vücudun birçok bölgesini etkiler.


 

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