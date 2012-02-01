-Mona Lisa bir kez daha doğuyor MADRİD (A.A) - 01.02.2012 - Leonardo da Vinci'nin şaheserlerinden "Mona Lisa" tablosunun Leonardo'nun öğrencisi tarafından yapılmış kopyasının İspanya'nın başkenti Madrid'de 200 yıllık köklü müze Prado'da keşfedildiği açıklandı. Prado sözcüsünün verdiği bilgiye göre, ellerinde bulunan nadide "Mona Lisa"nın Leonardo'un eseri tamamladığı işliğinde, öğrencisi tarafından yapılan kopyasında arka planda kır-dağ manzarası bulunmuyor. Bu kopya dahi, Mona Lisa'nın en eski bire bir kopyası olması, hem de bizzat Leonardo'nun öğrencisi tarafından yapılmış olması bakımından sanat şaheseri sayılıyor. Prado Müzesi yetkilisi, müzenin bakımdan geçirilen bölmelerinde keşfedilen şaheser kopyanın büyük heyecan kaynağı olduğunu aksettirdi. Prado yetkili sözcüsü, geleneksel olarak isim vermeden yaptığı açıklamada, bunun önce harcıalem bir kopya sanıldığını fakat araştırmayla gerçekten Leonardo'nun atölyesinin ürünü olduğunun anlaşıldığını anlattı. Prado Müdürü Miguel Zugaza, basın toplantısıda bu büyük keşif üzerine açıklamada bulunacak. Mona Lisa'nın sergi salonunda muhafaza edildiği Paris-Louvre Müzesi, Prado'nun eşsiz buluşunu yakından takip ediyor. İspanya'nın El Mundo (Dünya) ve El Pais (Memleket) gazeteleri, Louvre'un büyük buluşa tam destek sağladığını, Mona Lisa'nın Leonardo'un öğrencisi tarafından yapılmış kopyasının aslından daha iyi durumda olduğunu, aradan geçen 520 yılın yıprantısından iyi korunduğunu yazdı. Prado şaheser kopyası Paris'e incelenmek için gönderilmeden önce Madrid'de müzede sergilenecek. Bu başyapıt kopya, Leonardo'nun sihirli fırçası üzerine incelemeleri derinden etkileyecek.