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Moloz dökülen alanda yanmış erkek cesedi bulundu

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kaçak olarak moloz dökülen alanda kimliği belirsiz yanmış erkek cesedi bulundu

29 Eylül 2017 18:54

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, kaçak olarak moloz dökülen alanda kimliği belirsiz yanmış erkek cesedi bulundu.
Çevreyolunun Gökçen girişinde bulunan, kaçak moloz dökülen alanda bu sabah yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak yangın alanında, otların arasında, vücudunun yarısı yanmış şekilde yerde yatan, yaklaşık 60-62 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede, cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen cesedin, sırt bölgesinin tamamen yandığı öğrenildi. Jandarma, bu kişinin nasıl öldüğü ve kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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