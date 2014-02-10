Moloz dökme cezası kesildi, başkan belediyenin bütçesinden ödemek istedi

Türkiye’nin 9 ‘sakin şehri’nden biri olan Muğla Akyaka’da, ormana çöp ve moloz döken Akyaka Belediyesi’ne çevrecilerin şikâyeti üzerine 40 bin lira para cezası kesildi. Ancak çevreciler, cezanın belediye bütçesinden ödenecek olması nedeniyle ‘Asıl biz cezalandırılıyoruz’ diyerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurdular. Müdürlük de belediye başkanı hakkında dava açtı.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan’ın haberine göre, Muğla Akyaka, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir yargılamaya sahne oluyor. Belde sakinleri 2012 yılında belediyenin orman içine çöp ve moloz dökmesi üzerine doğaya verilen tahribata karşı mücadele başlattı. Valilik, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarmaya yapılan şikâyetler sonrası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Akyaka Belediyesi’ne 40 bin lira para cezası kesti. Müdürlük, belediyeye “Tahribatı durdurmazsanız 2 hafta içinde bu para cezasını ödeyeceksiniz” uyarısında bulunsa da belediye orman içine çöp ve moloz dökmeye bir süre daha devam etti.



‘Ceza bize kesildi’



Belediyeye yönelik kesilen para cezası ise Akyakalı çevrecilerin tepkisine neden oldu. Yaşam alanlarını tahrip eden belediye yönetiminin, para cezasını belediye bütçesinden ödeyeceğini ve bu yolla ‘halkın ikinci kez cezalandırılacağını’ belirten belde sakinleri, tekrar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak, cezanın şahsen ödenmesini veya sorumluların yargılanmasını talep ettiler.



Hapsi isteniyor



Akyakalıların bu talebini dikkate alan müdürlük da, para cezasına ek olarak Belediye Başkanı Ahmet Çalca hakkında da suç duyurusunda bulundu. “Görevi kötüye kullanma” ve “çevre yasasına muhalefet” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Belediye Başkanı Çalca, toplam 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. İlk duruşması geçtiğimiz gün Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya müdahil olan çevre örgütlerinden biri olan Akyaka Dayanışması Platformu’nun sözcüsü Serdar Denktaş, ilk kez bir belediye başkanının kent suçu nedeniyle yargılandığını söyledi.

“Ülkemizde kent suçlarının pek ender karşılığını bulduğu düşünüldüğünde bu dava, kent halkının yönetime seçtikleri temsilcilerinden hesap sorduğuna, kararlı mücadele ile sonuç alabildiğine bir örnek oluşturması açısından önemli” değerlendirmesine bulunan Denktaş, belediye başkanının suçlu bulunması halinde alacağı cezanın da paraya çevrilemeyeceğini kaydetti. Denktaş, “Ormanın tahribatından belediye başkanı ve yönetimi sorumlu. Ceza belediyeye değil, onlara kesilmeliydi. Seçilmişlerin cezalara gerek kalmadan ve halkla inatlaşmadan talepleri dikkate almaları gerekiyor. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetimle üstün kamu yararı sağlanabilir” diye konuştu.