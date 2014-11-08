'Molotof silahtır, polisin yetkisini kullanması doğal'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, molotofun silah olduğunu belirterek, polisin elinde silah olana karşı hangi yetkilerini kullanmasının doğal olduğunu söyledi.

Reform Eylem Grubu'nun, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın katılımıyla JW Marriott Otel'de düzenlenen ilk toplantısının ardından Bakanlar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ala, bir gazetecinin "İç güvenlik reform paketinde molotofkokteylinin silah olarak kabul edilmesi yer alıyor. Polisin silah kullanma yetkisinin olacağı ifade ediliyor, polisin görev ve yetkileri yeniden mi tanımlanacak?" sorusu üzerine, molotofkokteylinin bir silah olduğunu vurguladı.

'Molotof çok yıkıcı etkileri olan silahtır'

Ala, "Tabii ki molotof silahtır. Tekil olarak silahtan daha tehlikelidir ve atıldığı zaman toplu kıyımlara neden olabilmektedir. İnsanlar iş yerlerinde, evlerinde otururken, otobüslerde araçlarıyla seyahat ederken bu çok yıkıcı etkileri olan silahtır. Mevzuattaki boşluk giderilerek silah olarak tanımlanan patlayıcı, yakıcı maddeler yeniden mevzuatta açıkça tanımlanıyor. Tabii ki silah olarak tanımladığınız zaman, polisin elinde silah olana karşı hangi yetkileri varsa burada da o yetkilere sahip olması tabiidir" diye konuştu.

"İç güvenlik paketiyle ilgili bugün gazetelerde yer alan sadece emniyet amirinin emriyle gözaltı yada aramaların genişleyebileceğiyle ilgili haberler var. Biraz daha detay alabilir miyiz?" sorusuna karşılık Ala, şunları söyledi:

"Eskiden her kolluk görevlisinin gözaltına alma yetkisi vardı. Türkiye'de bu 'çekerim karakola' anlayışını getirmişti. Tabii oralara fırsat vermeyen düzenlemeler yapıyoruz. Ama kolluk birimlerinin gözü önünde suçüstü hali olduğunda polisin onları gözaltına alıp karakola götürme ve adliyeye teslim etme prosedüründe açıklık var. Tereddütler doğuyor, gözaltına alma yetkisi yok. Belli suçlarda milleti tedirgin eden can ve mal güvenliğini, özgürlüğünü, haklarını kullanmasını tehdit eden, hususlarda suç üstü hali olursa polisin gözaltına alma yetkisini getiriyoruz."

Yetkinin sokakta görev yapan her kolluk görevlisine değil, amirlerine verileceğini belirten Ala, şöyle devam etti: "Gözaltı önemli husustur, vatandaşın hürriyetini kısıtlayıcı bir düzenlemedir. Dolayısıyla belli sayıdaki kolluk amiri ve müdürüne bu yetkiyi vereceğiz. O bakımdan hem suçu önleme konusunda alacağı inisiyatif genişlerken hem de vatandaşın hak ve hürriyetin koruyacak önlemleri birlikte getiriyoruz. Kolluğun şikayet mekanizmasını da tekrar bu paket içerisine aldık. Mecliste onu da çıkartacağız.



Yetkiyle denetim ve görev arasında ciddi denge kuran, vatandaşın hak ve özgürlüğün korurken diğer vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan, suçluyla mücadele ederken, bu işlerle ilgisi olmayan vatandaşa karşı da oldukça demokratik bir sistem içerisinde hareket edecek bir düzeni kurmayı taahhüt ediyoruz."