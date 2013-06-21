Molotof silah sayılacak, atana 12 yıl hapis verilebilecek

Meclis İçişleri Komisyonu bünyesinde oluşturulan Silah Tasarısı Alt Komisyonu, son Gezi Parkı protestolarını da göz önüne alarak yeni bir düzenlemeye imza attı. Artık molotof kokteyli kanunen silah sayılacak. Molotof, örgüt faaliyeti için kullanılırsa, 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Silah Tasarısı Alt Komisyonu Başkanı Mustafa Akış, önümüzdeki hafta İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek Silah Tasarısı'na ilişkin bilgi verdi.

NTV'nin haberine göre, daha önce Yargıtay'ın silah olarak kabul ettiği molotof kokteyli, tasarıda "yanıcı ve parlayıcı madde kullanılarak oluşturulmuş, el yapımı saldırı veya savunma aracı" olarak tanımlanacak. Taşıyan ve bulunduran kişiye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Molotof kokteyli, suç işlemek için kurulmuş bir örgüt faaliyeti için kullanılırsa, hapis cezası 12 yıla kadar çıkabilecek.

Piyasada satılan bireysel savunma amaçlı biber gazının yoğunluğu, polisin kullandığından farklı olacak. 18 yaşın altındakilere satılamayacak.

Tasarıda, havai fişeklerin saldırı amacıyla kullanılmasına da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Silah reklamları da internet dahil yasaklanacak.

Av tüfeğinde ruhsat yaşı 18, yivli av tüfeğinde 21, tabancada ise 25 olarak belirlendi.

Ruhsat alacaklar için sağlık kontrolü ise yönetmelikle düzenlenecek.