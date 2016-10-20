Molotof atan çocuklar hakkında verilen mahkumiyet kararını Yargıtay bozdu

Yargıtay, Adana'da ilköğretim okulu önünde bekleyen grubun çevredekileri rahatsız ettikleri yönünde ihbar alan polislere molotofkokteyli atarak polisler yakmaya çalıştıkları iddiasıyla 16 yaşındaki İ.G.'ye verilen 14 yıl 4 ay, 17 yaşındaki Ş.B.'ye verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını, 'öldürmeye teşebbüs değil, görevi engelleme' suçu işlendiğini belirterek bozdu.

Yargıtay'ın, olayda kimsenin yaralanmadığını vurguladığı bu kararından sonra yeniden yargılanan İ.G.'ye 2 yıl 6 ay, Ş.B.'ye ise 1 yıl 10 ay hapis cezası verilip yaşları da göz önüne alınarak, hükmün açıklanması geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

Salih Üçtepe’nin DHA’da yer alan haberine göre, olay, 30 Eylül 2011'de Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İlköğretim Okulu önünde bir grubun öğrencileri rahatsız ettiği yönünde ihbar alan polis ekibi olay yerine gitti. Polisler, okul önündeki çocukları uyarıp, uzaklaşmalarını istedi. Bunun üzerine grup arasından Ş.B. ile İ.G., iddiaya göre polislere molotofkokteyli fırlattı.

Polisler saldırıdan yara almadan kurtulurken, gözaltına alınan şüpheli çocuklar hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken mahkeme heyeti, 2 polisi 'yakarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 ile 14 yıl arasında cezalar verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1'inci Dairesi'ne gönderildi.

Dosyayı 'suça sürüklenen çocuklar ve ergenlik çerçevesinde' değerlendiren Yargıtay, suça karışan çocukların eylemlerinin 'kamu görevlisini yakarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçunun unsurlarını taşımadığını ve kimsenin yaralanmadığını' belirterek, 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini vurgulayıp kararı bozdu.

Yeniden hakim karşısına çıkan iki sanıktan Ş.B.'ye bu kez 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verlip hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İ.G. ise 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken cezası ertelendi.