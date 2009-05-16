'Moleskine Detour' sergisi İstanbul'da

Londra, Paris, New York…. Detour sergisin yeni durağı İstanbul. Dünyaca ünlü 50 çağdaş sanatçının yaratım süreçleri ile tasarımları Moleskine defterlerin sayfalarında soluk alıp veriyor. Sergi 22 Mayıs’tan 21 haziran’a kadar ‘Santralistanbul’da gezilebilecek.





Moleskine Detour adından da anlaşılacağı gibi gezici bir sergi . Bu sergide dünyaca ünlü ressamların mimarların ,yönetmenlerin tasarladığı moleskine defterler meraklılarıyla buluşacak



Neredeyse 200 yıllık bir geçmişe sahip olan defterler sanatçıların akıl defteri haline geliyor.

Hatta Moleskine tutkunları internette kendilerine özel siteler açıyorlar.



Sergi’nin Küratör’ü İtalyan sanatçı Raffaella Guidobono. Daha detaylı bilgi almak isteyenler www.moleskine.com’dan İngilizce ve İtalyanca bilgilere ulaşabilirler





