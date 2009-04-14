Moldova'da muhalefetten yeniden sayıma tavır

Moldova'da Batı yanlısı muhalefet, iktidardaki Komünist Partisi'nin kazandığı seçimlere ilişkin oyların yeniden sayımı işleminin aldatmaca olduğunu öne sürerek, bu süreçte yer almayacaklarını açıkladı.



Muhalefetteki Bizim Moldova Partisi'nden Serafim Ureçheahu, düzenlediği basın toplantısında, "Yeniden oy sayımında yer almayacağız. Bu, Komünistlerin seçmen listelerindeki hilelerden dikkati uzaklaştırmak için kullanmak istedikleri bir aldatmaca" dedi.



Ureçheahu, Komünistlerin, devlet başkanını seçmek için ihtiyaç duydukları 61. sandalyeyi elde etmeye çalıştıklarını, bunun olmayacağını söyledi.



Moldova'da anayasa mahkemesinin onay vermesinden sonra genel seçimlerde kullanılan oyların yarın yeniden sayılması bekleniyor.



Muhalefetin 5 nisandaki seçim sonuçlarına karşı çıkması üzerine Moldova'da şiddet olayları baş göstermişti. Seçimde Komünist Parti oyların yaklaşık yüzde 50'sini almış, ancak adayının cumhurbaşkanı seçtirmek için gereken milletvekili sayısının 1 altında, 60 sandalye kazanmıştı.

