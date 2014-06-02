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Yaşam

Moldova ve Belarus artık vizesiz

Türkiye'nin Belarus ve Moldova ile imzaladığı ve vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören anlaşma yürürlüğe girdi

02 Haziran 2014 14:28

Türkiye ile Belarus ve Moldova arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin imzalanan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması ile Belarus ve Moldova ilişkilerinde ivme hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Belarus'la vizelerin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''29 Mart 2013 tarihinde Minsk'te imzalanan ve her iki ülke vatandaşlarının, pasaport türüne bakılmaksızın karşılıklı olarak 30 günlük vizesiz seyahat gerçekleştirebilmelerini öngören 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma', 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir." ifadelerine yer verdi. 

CHA’da yer alan habere göre, söz konusu anlaşmanın, Türkiye-Belarus ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olduğunu kaydeden Dışişleri,Bakanlğı ''Son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan siyasi ilişkilerimizin somut bir yansıması olan karşılıklı vize muafiyetinin, Belarus ile ilişkilerimizin ticari, beşeri ve kültürel boyutlarının gelişmesine de katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

 

Moldova'da 90 günlük vizesiz seyahat imkanı 

 

Aynı şekilde, 1 Kasım 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan ve her iki ülke vatandaşlarının, pasaport türüne bakılmaksızın karşılıklı olarak 90 günlük vizesiz seyahat gerçekleştirebilmelerini öngören 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma' 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. 

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