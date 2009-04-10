Moldova konseri tehlikede

Moldova'da seçimleri protesto eden binlerce kişinin çıkardığı isyan yüzünden Hadise'nin 12 Nisan'da Moldova vereceği konser tehlikeye girdi.



Turne boyunca gittikleri ülkelerin güvenlik güçlerince korunan Hadise ve ekibi, eskortlar eşliğinde sınır kapılarından geçiyor. Sınırlarda bir problem yaşamayan Eurovision temsilcimizi, Moldova'da ise büyük bir sorun bekliyor. Moldova'da geçtiğimiz hafta sonunda yapılan ve iktidardaki Komünist Parti'nin kazandığı genel seçimleri protesto eden binlerce kişinin çıkardığı isyan yüzünden Hadise'nin 12 Nisan'da Moldova vereceği konser tehlikeye girdi. Kişinev'deki konser için güvenlik açısından endişeleri bulunan Hadise ve ekibi, Moldova yetkilileriyle sürekli temas halinde. Hadise'nin menajeri, Moldova'lı yetkililerin olayların yatıştığını söylediğini, yine de güvenlik garantisi almaya çalıştıklarını dile getirdi.



Hadise, ilk kez TRT yılbaşı çekimlerinde seslendirdiği ve ülkemizi 54. Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek olan "Düm Tek Tek" şarkısının da yer aldığı albümü, bugün çıkıyor.

