Moldova Cumhurbaşkanı: İçişleri Bakanı talimatıyla ailem yasadışı bir şekilde izleniyor

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ailesinin birkaç haftadır İçişleri Bakanı Pavel Voicu’nun talimatıyla yasadışı şekilde izlendiğini söyledi.

TV8 isimli kanala konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, "İçişleri Bakanı aile üyelerimin izlenmesi talimatı verdi, beni takip edemiyor çünkü benim devlet korumam var, bu nedenle ailemi izlemeye karar verdi. Bu elbette yasadışı ve baskı sisteminin bir parçası. Takibin birkaç haftadır devam ettiği bilgisine sahibim” ifadelerini kullandı.

Sandu, konunun güvenlik güçleri arasından yolsuzluğa karışmış yetkililerin temizlenmesiyle çözülebileceğini kaydetti. Sandu, “Sosyalist Partisi’den olmayan politikacılar izleniyor. Bunun Sosyalistlerin talimatıyla gerçekleştiği açık” dedi.

Sandu, konuyla ilgili bir şikayette bulunmayacağını söyledi ve 11 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidilmesi yaptı.