Moğollar Polis Radyosu'nda yasaklandı mı?

Polis Radyosu’nda Moğollar’dan “Dinleyiverin Gari”yi çalan bir dış yapımcının programına son verildiği ve 5 Şubat gününden bu yana grubun hiçbir şarkısının çalınmadığı iddia edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Radyosu’ndaki ilginç sansür iddiası, radyoda dört yıldır haftalık program yapan Ali Yılmaz’ın 2 Şubat Pazar günü Moğollar’ın “Dinleyiverin Gari” şarkısını çalmasıyla gündeme geldi. Bundan iki gün sonra bir köşe yazarı, “Paralel Şarkı” başlıklı yazısında yayını dinlediğini ve bu şarkının çalınmasını “manidar” bulduğunu belirtti.
Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre yazının yayınlandığı gün Polis Radyosu yöneticileri, radyoda çalışan polis memurlarıyla birlikte tüm dış yapımcılara “Bundan sonra Moğollar’ın hiçbir şarkısını çalmayacaksınız” talimatı verdi. Olaydan sonra iki kez daha program yapan Ali Yılmaz’ın da radyoyla ilişiğinin kesildiği ve herhangi bir gerekçe sunulmadan programının sonlandırıldığı öne sürüldü. Polis Radyosu, 80’li yıllarda TRT’nin sansürlediği sanatçıların şarkılarını çalmıştı.
'Şarkının paraleli olmaz'
Cahit Berkay, iddianın ardından Hürriyet Dünyası'ndan Sinem Vural'a şu açıklamayı yaptı: “Bu politikacılar ve yandaşları gençlerden, şarkılardan, sanattan ve mizahtan neden korkuyor? Bunlar iktidarlar için tehdit değil, toplum için zenginliktir. ‘Dinleyiverin Gari’yi 1993’te yaptım, 1994’te yayınlanan albümümüzde yer aldı. O şarkıyı bestelediğimde doğan çocuklar şimdi üniversiteyi bitirecekler, dolayısıyla çeşitli radyolarda binlerce kez çalınmış bir şarkı. Hatta internette dolaşan videolarda gördük ki bazı düğünlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Böylesine geniş kitlelere yayılmış bir şarkı, ‘paralel şarkı’ ilan edilmiş. Eğer gerçekse en az üzücü olduğu kadar da düşündürücü. Şarkının paraleli diki olmaz, şarkı sadece şarkıdır. Derdini mizah yollu anlatan bu şarkının 20 yıldır güncelliğini koruması bana memnuniyet değil, endişe veriyor. Çünkü ülkemizdeki politikacıların hiç değişmediğini gösteriyor. Moğollar’ın tüm şarkılarının Polis Radyosu’nda yasaklandığı da söyleniyor. 1967 yılının sonlarında kurulan bir grubuz ve çok şeyler gördük, yaşadık. Şarkılarımız yasaklansa da, bangır bangır çalınsa da biz bildiğimiz gibi müzik yapmaya ve müziğimizi paylaşmaya her koşulda devam edeceğiz.”
İşte o şarkı:
Dinleyiverin Gari
Paralar oldu yeşil mani
Tanımıyor engel mâni
Yok insafı, imanı
Bol keriz bol enayi
Gemisini kurtaran
Fedakâr ve cefakâr
Kaptanın yüzdüğü deniz
Biziz abicim biziz
Yüzdürmeyin gari
Dul hakkı yetim hakkı
Palavradır palavra
Niyazidir şehitler
Sızlamaz mı o kemikler
İnlerler gari
Yeşili inekler yedi
Hazineyi yamyamlar
Memleketin içine
Ediverdiler gari
Ne şiş yansın ne kebap
Diye diye olduk harap
Kalmadı başka örecek çorap
Ya rab bizim başlara
Akıl veriver gari
Şimdi eller havada
Oylar yandı tavada
Yok eksilme cakada
Cek caklı vaatlere
Tok karnımız gari
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari