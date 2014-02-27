Moğollar Polis Radyosu'nda yasaklandı mı?

Polis Radyosu’nda Moğollar’dan “Dinleyiverin Gari”yi çalan bir dış yapımcının programına son verildiği ve 5 Şubat gününden bu yana grubun hiçbir şarkısının çalınmadığı iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Radyosu’ndaki ilginç sansür iddiası, radyoda dört yıldır haftalık program yapan Ali Yılmaz’ın 2 Şubat Pazar günü Moğollar’ın “Dinleyiverin Gari” şarkısını çalmasıyla gündeme geldi. Bundan iki gün sonra bir köşe yazarı, “Paralel Şarkı” başlıklı yazısında yayını dinlediğini ve bu şarkının çalınmasını “manidar” bulduğunu belirtti.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre yazının yayınlandığı gün Polis Radyosu yöneticileri, radyoda çalışan polis memurlarıyla birlikte tüm dış yapımcılara “Bundan sonra Moğollar’ın hiçbir şarkısını çalmayacaksınız” talimatı verdi. Olaydan sonra iki kez daha program yapan Ali Yılmaz’ın da radyoyla ilişiğinin kesildiği ve herhangi bir gerekçe sunulmadan programının sonlandırıldığı öne sürüldü. Polis Radyosu, 80’li yıllarda TRT’nin sansürlediği sanatçıların şarkılarını çalmıştı.

'Şarkının paraleli olmaz'

Cahit Berkay, iddianın ardından Hürriyet Dünyası'ndan Sinem Vural'a şu açıklamayı yaptı: “Bu politikacılar ve yandaşları gençlerden, şarkılardan, sanattan ve mizahtan neden korkuyor? Bunlar iktidarlar için tehdit değil, toplum için zenginliktir. ‘Dinleyiverin Gari’yi 1993’te yaptım, 1994’te yayınlanan albümümüzde yer aldı. O şarkıyı bestelediğimde doğan çocuklar şimdi üniversiteyi bitirecekler, dolayısıyla çeşitli radyolarda binlerce kez çalınmış bir şarkı. Hatta internette dolaşan videolarda gördük ki bazı düğünlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Böylesine geniş kitlelere yayılmış bir şarkı, ‘paralel şarkı’ ilan edilmiş. Eğer gerçekse en az üzücü olduğu kadar da düşündürücü. Şarkının paraleli diki olmaz, şarkı sadece şarkıdır. Derdini mizah yollu anlatan bu şarkının 20 yıldır güncelliğini koruması bana memnuniyet değil, endişe veriyor. Çünkü ülkemizdeki politikacıların hiç değişmediğini gösteriyor. Moğollar’ın tüm şarkılarının Polis Radyosu’nda yasaklandığı da söyleniyor. 1967 yılının sonlarında kurulan bir grubuz ve çok şeyler gördük, yaşadık. Şarkılarımız yasaklansa da, bangır bangır çalınsa da biz bildiğimiz gibi müzik yapmaya ve müziğimizi paylaşmaya her koşulda devam edeceğiz.”

İşte o şarkı:

Dinleyiverin Gari

Paralar oldu yeşil mani

Tanımıyor engel mâni

Yok insafı, imanı

Bol keriz bol enayi

Gemisini kurtaran

Fedakâr ve cefakâr

Kaptanın yüzdüğü deniz

Biziz abicim biziz

Yüzdürmeyin gari

Dul hakkı yetim hakkı

Palavradır palavra

Niyazidir şehitler

Sızlamaz mı o kemikler

İnlerler gari

Yeşili inekler yedi

Hazineyi yamyamlar

Memleketin içine

Ediverdiler gari

Ne şiş yansın ne kebap

Diye diye olduk harap

Kalmadı başka örecek çorap

Ya rab bizim başlara

Akıl veriver gari

Şimdi eller havada

Oylar yandı tavada

Yok eksilme cakada

Cek caklı vaatlere

Tok karnımız gari

Kıl olmadan dinleyiverin gari

Hayret bir şey oluvermeyin gari

Zilleri takıverip oynayıverin gari