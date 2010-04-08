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Dünya

Moğolistan'da da muhalifler sokağa döküldü

Moğolistan'da halk ülkenin yeraltı kaynaklarından hak talep ederek, sokaklara döküldü.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Kırgızistan'ın ardından Moğalistan'da da hükümet karşıtları sokağa döküldü. Meclisin feshedilmesini talep eden muhalifler, açlık grevine gitme tehdidinde bulundu.


Başkent Ulan Bator'da çadır kuran protestocular, ülkenin yeraltı kaynaklarından herkese eşit pay verilmesini talep ediyor.


Çoğu başkentin kenar mahallelerinden ve kırsal kesimden 5 bini aşkın kişi, Pazartesi günü de meclisin feshedilmesi talebiyle eylem yapmıştı.


Muhalifler, bu konuda referandum kararı alınıncaya kadar açlık grevine gideceklerini açıkladı. Meclis ise talebi reddediyor.


Moğolistan'ın en büyük gelir kaynağı zengin maden yatakları. Bakır, kömür, çinko, demir ve altın çıkarılan Moğalistan, Asya'daki en zengin bakır rezervine sahip ülke.

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